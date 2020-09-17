Тульский «Арсенал» дома принимает «Сочи»

Клуб из Сочи в 7 последних матчах набрал 15 очков и в турнирной таблице уступает только лидеру чемпионата «Зениту» Тульский «Арсенал» с пятью очками находится на 14 месте.