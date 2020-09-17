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Тульский «Арсенал» дома принимает «Сочи»
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Клуб из Сочи в 7 последних матчах набрал 15 очков и в турнирной таблице уступает только лидеру чемпионата «Зениту» Тульский «Арсенал» с пятью очками находится на 14 месте.В источнике
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В Туле стартовал матч между «Арсеналом» и ФК «Сочи»

Тульские новости 07:00 
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«Арсенал» — «Сочи»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 05:30
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«Арсенал» — «Сочи»: прямая трансляция матча начнётся в 14:00

Чемпионат 04:15
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