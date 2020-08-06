НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛ«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ«Спартак» упустил победу над «Сочи» в чемпионате России по футболуТульский «Арсенал» выкупит Мохаммеда Кадири за 2 миллиона евроФК «Краснодар» откроет новый сезон РПЛ матчем с «Уфой»ГлавноеКашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Квят стал десятым на Гран-при 70-летия«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛМесси избежал серьезной травмы в матче с «Наполи»ЧемпионатТульский «Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛМолодой коммунар25Молодой коммунарТульские новостиТульские ИзвестияMySLO.ruГазета.RuТульский футболТульская прессаBookmaker-ratings.ruСпорт71MetaratingsКП - ТулаODDS.ruВестник КавказаПервый ТульскийЧемпионатSports.ruLiveSport.ruКП - Северный Кавказ (Ставрополь)Спорт уик-эндСпорт-ЭкспрессНева СпортМатч ТВFootball-fun.ruSoccernews.ruФутбол РоссииВ матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал».В источнике Комментировать4Подробнее о событии Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом»Тульские Известия 15:06Игра тульского «Арсенала» с «Ахматом» закончилась ничьейЦентр 71 14:08«Арсенал» и «Ахмат» голами не порадовалиЕвро-футбол.ру 13:54рекламаЕщё по темеКокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛ«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ«Спартак» упустил победу над «Сочи» в чемпионате России по футболуТульский «Арсенал» выкупит Мохаммеда Кадири за 2 миллиона евроФК «Краснодар» откроет новый сезон РПЛ матчем с «Уфой»ГлавноеКашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Квят стал десятым на Гран-при 70-летия«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛМесси избежал серьезной травмы в матче с «Наполи»Новости