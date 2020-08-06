Тульский «Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал».