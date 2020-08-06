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Тульский «Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
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В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал».В источнике
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом»

Тульские Известия 15:06
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Игра тульского «Арсенала» с «Ахматом» закончилась ничьей

Центр 71 14:08
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«Арсенал» и «Ахмат» голами не порадовали

Евро-футбол.ру 13:54
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