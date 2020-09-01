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Тульский Арсенал может арендовать полузащитника Спартака
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Полузащитник московского "Спартака" может перейти в "Арсенал" на правах аренды до конца этого сезона. Тульский клуб является основным претендентом на Максима Глушенкова. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".В источнике
С чего всё начиналось
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Тульский «Арсенал» может подписать Антона Зиньковского

В прошлом сезоне Зиньковский забил в РПЛ 4 мяча и отдал 6 передач. Это, впрочем, не спасло «крылышки» от вылета в Футбольную национальную лигу. В текущем сезоне Зиньковский забил 4 мяча в 6 матчах в рамках ФНЛ.
Тульские новости 1 сентября в 09:40
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Тульский Арсенал может арендовать полузащитника Спартака

Тульская пресса 09:41
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Источник: тульский «Арсенал» — главный претендент на Глушенкова

Футбол России 07:28
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Тульский «Арсенал» – основной претендент на аренду Глушенкова. Хавбеком «Спартака» интересуются еще 4 клуба РПЛ

Sports.ru 07:28
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