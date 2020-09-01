В прошлом сезоне Зиньковский забил в РПЛ 4 мяча и отдал 6 передач. Это, впрочем, не спасло «крылышки» от вылета в Футбольную национальную лигу. В текущем сезоне Зиньковский забил 4 мяча в 6 матчах в рамках ФНЛ.