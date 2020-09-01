Тульский Арсенал может арендовать полузащитника Спартака
Полузащитник московского "Спартака" может перейти в "Арсенал" на правах аренды до конца этого сезона. Тульский клуб является основным претендентом на Максима Глушенкова. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".В источнике
С чего всё начиналось
В прошлом сезоне Зиньковский забил в РПЛ 4 мяча и отдал 6 передач. Это, впрочем, не спасло «крылышки» от вылета в Футбольную национальную лигу. В текущем сезоне Зиньковский забил 4 мяча в 6 матчах в рамках ФНЛ.