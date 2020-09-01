Тульский Арсенал может арендовать полузащитника Спартака
Полузащитник московского "Спартака" может перейти в "Арсенал" на правах аренды до конца этого сезона. Тульский клуб является основным претендентом на Максима Глушенкова. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», у полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова есть несколько вариантов с арендой в клубы РПЛ до конца этого сезона. Основным претендентом на 21-летнего игрока при этом считается «Арсенал».