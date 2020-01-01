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Тульский «Арсенал» сыграет с грозненским «Ахматом»
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Тульский «Арсенал» в рамках 2-го тура чемпионата Премьер-лиги на поле Центрального стадиона примет соперников из «Уфы».В источнике
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Тульский «Арсенал» сыграет с грозненским «Ахматом»

ГТРК Тула 02:51 
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Тульский «Арсенал» не проигрывает «Уфе» уже 5 матчей подряд

Тульские новости 01:50
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Тульский «Арсенал» не проигрывает «Уфе» уже 5 матчей

Спорт71 01:48
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