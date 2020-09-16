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Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Мохаммеда Кадири
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Тульский «Арсенал» арендовал ганского полузащитника киевского «Динамо» Мохаммеда Кадири, сообщает пресс-служба российского клуба.В источнике
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Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Мохаммеда Кадири

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«Арсенал» вновь арендовал Кадири

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Тульский «Арсенал» арендовал у киевского «Динамо» Кадири

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