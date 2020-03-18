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Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Газета.Ru
  • Piter.tv0:46
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».В источнике
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С чего всё начиналось
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ФК «Арсенал» оштрафован на 50 тыс. рублей за баннер про Валентину Терешкову

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский "Арсенал" за появление баннера с надписью про космонавта Валентину Терешкову в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина".
ТАСС Спорт 09:06
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«Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч за баннеры с Терешковой

MySLO.ru 10:30
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Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер с Терешковой

Первый Тульский 10:10
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«Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч рублей за баннер с Терешковой

Спорт-Экспресс 09:15
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