Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».В источнике
С чего всё начиналось
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский "Арсенал" за появление баннера с надписью про космонавта Валентину Терешкову в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина".
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