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Динамо — Арсенал (Тула) 0:1 (2-й тайм)
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В Москве проходит матч 26 тура РПЛ между столичным "Динамо" и тульским "Арсеналом". "Оружейникам" необходимо прерывать серию из 5 неудач подряд.В источнике
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Первый тайм матча «Динамо» — «Арсенал» закончился со счетом 0:1

Тульская пресса 10:25
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«Арсенал»-«Динамо»: первый гол забит

Первый Тульский 10:15
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«Динамо» - «Арсенал» - 0:1: Луценко классным ударом открывает счёт в матче. ВИДЕО

Sport.ru 10:14
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