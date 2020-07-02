Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Безусловно, пять (!) поражений подряд не могли не сказаться на судьбе Игоря Черевченко. Сразу после матча с грозненцами специалист покинул пост главного тренера "Арсенала".