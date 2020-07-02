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Газета.RuГазета.Ru
Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко
Чемпионат
  • Первый Тульский0:49
  • Городовой1:03
Безусловно, пять (!) поражений подряд не могли не сказаться на судьбе Игоря Черевченко. Сразу после матча с грозненцами специалист покинул пост главного тренера "Арсенала".В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщили в пресс-службе ПФК «Арсенал» (Тула),к заключительным пяти матчам первенства Российской премьер-лиги команду будут готовить работавший ранее в новомосковском «Химике-Арсенале» (фарм-клубе тульского клуба) Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды канониров Николай Ковардаев.
ГТРК Тула 1 июля в 16:10 
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