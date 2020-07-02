Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко
Безусловно, пять (!) поражений подряд не могли не сказаться на судьбе Игоря Черевченко. Сразу после матча с грозненцами специалист покинул пост главного тренера "Арсенала".В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщили в пресс-службе ПФК «Арсенал» (Тула),к заключительным пяти матчам первенства Российской премьер-лиги команду будут готовить работавший ранее в новомосковском «Химике-Арсенале» (фарм-клубе тульского клуба) Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды канониров Николай Ковардаев.
Первый Тульский вчера в 04:24
Евро-футбол.ру вчера в 04:32