НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
Чемпионат
  • Первый Тульский0:49
  • Городовой1:03
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал", сообщается на сайте команды. Как отмечается в сообщении, руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения от грозненского "Ахмата" в матче 25-го тура чемпионата России (1:3).В источнике
10
С чего всё начиналось
«По итогам матча 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 15:41
Подробнее о событии
alt

«Арсенал»: дальше без Черевченко. И пока без побед

MySLO.ru 02:48
alt

Глава «Арсенала» прокомментировал отставку Черевченко с поста тренера

РИА Новости 03:01
alt

Последний матч Черевченко во главе «Арсенала»: аналитика от «Тульских новостей»

Тульские новости 02:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости