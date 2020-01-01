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Тульский «Арсенал» отзаявил Кантемира Берхамова
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Тульский "Арсенал" исключил из официальной заявки полузащитника Кантемира Берхамова.В источнике
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СМИ: «Арсенал» отзаявил Берхамова и 15 игроков дубля

Матч ТВ 06:23
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СМИ: «Арсенал» отзаявил Берхамова и 15 игроков дубля

Sportbox.RU 06:23
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«Арсенал» не стал продлевать контракт с Кантемиром Берхамовым

Чемпионат 05:56
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