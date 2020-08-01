НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Тульские СМИТульские СМИ
Тульский «Арсенал» подписал контракт с холдингом «Металлоинвест»
Тульская пресса
  • Тульская пресса
  • Тульский футбол
  • Тульские новости
  • Молодой коммунар
"Арсенал" официально подтвердил подписание этого контракта. Теперь логотип холдинга будет размещён на игровой форме футболистов и на территории тульского стадиона.В источнике
Подробнее о событии
alt

Холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова стал новым спонсором тульского «Арсенала»

Тульские новости 10:10
alt

Холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова стал новым спонсором тульского «Арсенала»

Спорт71 10:06
alt

Тульский «Арсенал» подписал контракт с холдингом «Металлоинвест»

Тульские СМИ 09:56
реклама
Главное
Новости