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Роман Минаев перешёл в тульский «Арсенал»
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Тульский "Арсенал" заключил контракт с нападающим Романом Минаевым. Соглашением с ним рассчитано на 2,5 года, сообщает пресс-служба клуба.В источнике
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Роман Минаев перешёл в тульский «Арсенал»

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