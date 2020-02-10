Тульский «Арсенал» предлагает Кокорину контракт

Сегодня стало известно, что тульский «Арсенал» имеет предметный интерес к форварду «Зенита» Александру Кокорину. Так, источники сообщают, что клуб из Тулы предлагает россиянину контракт с зарплатой 2-2,5 млн рублей в месяц. Также отмечается, что пока Кокорин не дал согласия.