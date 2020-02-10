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Тульский «Арсенал» предлагает Кокорину контракт
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Сегодня стало известно, что тульский «Арсенал» имеет предметный интерес к форварду «Зенита» Александру Кокорину. Так, источники сообщают, что клуб из Тулы предлагает россиянину контракт с зарплатой 2-2,5 млн рублей в месяц. Также отмечается, что пока Кокорин не дал согласия.В источнике
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Гурам Аджоев
Российский футболист
Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему.
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