Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву
Тульский "Арсенал" определился с выбором нового главного тренера. По информации источника, руководство клуба предложило пост главного тренера Магомеду Адиеву, который на сегодняшний день возглавляет выступающую в ФНЛ "Чайку".В источнике
С чего всё начиналось
Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев.