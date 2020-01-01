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Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву
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Тульский "Арсенал" определился с выбором нового главного тренера. По информации источника, руководство клуба предложило пост главного тренера Магомеду Адиеву, который на сегодняшний день возглавляет выступающую в ФНЛ "Чайку".В источнике
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С чего всё начиналось
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Кто будет тренировать «Арсенал» после отставки Черевченко? Когда ожидать назначения?

Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев.
Спорт-Экспресс 2 июля в 08:41
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«Арсенал» предложил Адиеву стать главным тренером команды

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