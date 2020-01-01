«Арсенал» предложил Адиеву стать главным тренером команды

Руководство тульского "Арсенала" хочет видеть во главе команды главного тренера "Чайки" Магомеда Адиева. В прошлом сезоне Адиев работал в "Анжи", где на протяжении всего чемпионата игрокам и тренерам не выплачивали заработную плату.