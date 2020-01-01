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«Арсенал» предложил Адиеву стать главным тренером команды
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Руководство тульского "Арсенала" хочет видеть во главе команды главного тренера "Чайки" Магомеда Адиева. В прошлом сезоне Адиев работал в "Анжи", где на протяжении всего чемпионата игрокам и тренерам не выплачивали заработную плату.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кто будет тренировать «Арсенал» после отставки Черевченко? Когда ожидать назначения?

Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев.
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
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«Арсенал» предложил Адиеву стать главным тренером команды

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Владелец «Чайки»: Никаких переговоров «Арсенала» и Адиева не было

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Андрей Чайка: «Переговоров с „Арсеналом“ по Адиеву не было»

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