«Арсенал» предложил Адиеву стать главным тренером команды
Руководство тульского "Арсенала" хочет видеть во главе команды главного тренера "Чайки" Магомеда Адиева. В прошлом сезоне Адиев работал в "Анжи", где на протяжении всего чемпионата игрокам и тренерам не выплачивали заработную плату.В источнике
С чего всё начиналось
Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев.