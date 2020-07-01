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Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал", сообщается на сайте команды. Как отмечается в сообщении, руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения от грозненского "Ахмата" в матче 25-го тура чемпионата России (1:3).В источнике
С чего всё начиналось
«По итогам матча 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:41
Подробнее о событии
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Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

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Тульский «Арсенал» объявил об отставке Черевченко

Футбол России 15:35
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Черевченко покинул пост тренера тульского «Арсенала»

Sports.ru 15:35
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