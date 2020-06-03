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Тульский «Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Тульский футбол
  • Piter.tv0:20
"Арсенал" продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте тульского футбольного клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и Лодыгиным до конца сезона

Soccer.ru 13:18 
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Тульский «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Черевченко

Bookmaker-ratings.ru 11:54
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«Арсенал» объявил о продлении аренды Ломовицкого и Лесового

Спорт-Экспресс 10:39
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