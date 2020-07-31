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Первый ТульскийПервый Тульский
Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько
Евро-футбол.ру
  • Первый Тульский1:00
31 июля тульский «Арсенал» расстался с еще двумя футболистами. Состав «канониров» покинули Максим Володько и Кантемир Берхамов. Срок действия их контракта с клубом истек.В источнике
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Тульский «Арсенал» расстался с Володько и Берхамовым

MySLO.ru 11:47
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Тульский «Арсенал» покинул Кантемир Берхамов

Тульские новости 10:30
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Берхамов покидает «Арсенал»

Чемпионат 07:50
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