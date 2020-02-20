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Тульский «Арсенал» справился с «Ордабасы»
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Завершился товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и «Ордабасы».В источнике
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Роман Минаев возглавил список лучших бомбардиров «Арсенала» в зимних спаррингах

Тульские новости 10:55
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Тульский «Арсенал» был сильнее «Ордабасы» в контрольном матче

Футбол России 10:58
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Роман Минаев возглавил список лучших бомбардиров «Арсенала» в зимних спаррингах

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