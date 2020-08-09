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Стали известны составы на матч РПЛ между «Арсеналом» и «Ахматом»
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и грозненским "Ахматом".В источнике
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Подробнее о событии
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9 августа тульский «Арсенал» встретится с «Ахматом». Стартует новый сезон РПЛ

Центр 71 08:10
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«Арсенал» — «Ахмат»: составы команд на матч 1-го тура чемпионата РПЛ

Чемпионат 10:55
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Петр Портянский о матче «Арсенала» против «Ахмата»: Тулякам необходимо брать три очка

Тульские новости 06:10
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