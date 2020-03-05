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Тульский «Арсенал» сыграет с «Оренбургом»
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Футболисты «Арсенала» завтра проведут матч 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Подопечные Игоря Черевченко будут играть в Оренбурге.В источнике
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Тульский «Арсенал» сыграет против «Оренбурга»: статистическое превью матча

Тульские новости 11:30
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Большой футбол возвращается в Оренбург. Матч с «Арсеналом» уже в субботу

Удар56 07:42
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7 марта тульский «Арсенал» поборется за победу в матче с «Оренбургом»

Центр 71 04:06
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