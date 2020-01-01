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Тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
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Сегодня тульский "арсенал" встретится со спартаком в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие-арена".В источнике
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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет со «Спартаком»

Тульские новости 09:16
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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет со «Спартаком»

Спорт71 09:15
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Определены судьи на матч тульского «Арсенала» со «Спартаком»

Тульская служба новостей вчера в 08:40
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