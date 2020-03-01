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Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Экономика сегодня
  • Мой Брянск0:49
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поразил ворота тульского «Арсенала» (1:1, идет второй тайм) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Форвард отличился в дебютном матче за сочинский клуб.В источнике
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Кокорин создавал себе свободные зоны в схеме Федотова-Манчини. Разбираем дебют форварда за «Сочи»

Матч ТВ 03:29
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Егор Крид поздравил Кокорина в комментариях в инстаграме: «Поздравляю, брат»

Sports.ru 02:13
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Дубль Евгения Луценко принес «Арсеналу» победу над «Сочи»: аналитика встречи от «Тульских новостей»

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