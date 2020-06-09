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«Тулуза» и «Амьен» могут остаться в Лиге 1
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Национальный суд Франции признал законной классификацию команд в Лиге 1. Ранее сезон досрочно завершили из-за коронавируса. Перевод «Тулузы» и «Амьена» в Лигу 2 заблокировали, сообщает Get French Football News. Теперь руководство лиги должно пересмотреть формат следующего сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Государственный совет Франции принял решение отклонить апелляцию о досрочном завершении национального первенства страны по футболу, сообщает пресс-служба организации.
Газета.Ru 11:35
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Кошмарная «Тулуза» спаслась от вылета в суде, «Амьен» тоже. А вот «Лиону», похоже, уже ничего не поможет

Sports.ru 13:49
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«Амьен» и «Тулуза» могут сохранить прописку в элитном дивизионе после досрочного завершения чемпионата Франции

Sport.ru 11:58
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«Амьен» и «Тулуза» могут остаться в Лиге 1 по итогам досрочно завершенного чемпионата Франции

Sport24.ru 11:30 
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