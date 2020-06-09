«Тулуза» и «Амьен» могут остаться в Лиге 1

Нева Спорт 12























Национальный суд Франции признал законной классификацию команд в Лиге 1. Ранее сезон досрочно завершили из-за коронавируса. Перевод «Тулузы» и «Амьена» в Лигу 2 заблокировали, сообщает Get French Football News. Теперь руководство лиги должно пересмотреть формат следующего сезона. В источнике