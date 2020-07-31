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Тутберидзе рассказала, почему Косторная решила сменить тренера
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о причинах, побудивших Алёну Косторную перейти в группу Евгения Плющенко.В источнике
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