НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеТрусова объяснила переход из группы Тутберидзе к ПлющенкоГлейхенгауз рассказал, как Косторная уходила из группы ТутберидзеЖилина прыгнула тройной аксель на льду Академии ПлющенкоЖулин заявил, что не понимает решение Косторной уйти от ТутберидзеГончаренко - об уходе Косторной от Тутберидзе: абсолютно неблагодарное поведениеГлавноеГунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»Тутберидзе рассказала, почему Косторная решила сменить тренераКокорин прокомментировал информацию о переходе в «Спартак»Квят стал 15-м во второй практике Гран-при ВеликобританииАгент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКАRT на русскомТутберидзе рассказала, почему Косторная решила сменить тренераДни2423Дни24StarHit.ruSport24.ruСпорт-ЭкспрессРЕН ТВСпорт день за днемТелепрограммаГазета.RuГЛАС.RUСоветский спортЧемпионатГол.руMetaratingsRT на русскомSports.ruЭкспресс газетаОбщественная служба новостейЭкономика сегодняPROСПОРТ КазахстанРоссийский ДиалогНева СпортBookmaker-ratings.ruСобеседникРоссийский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о причинах, побудивших Алёну Косторную перейти в группу Евгения Плющенко.В источнике Комментировать454Подробнее о событии Тутберидзе: «Мы поставили Косторной две программы, которые произвели бы огромное впечатление на зрителей»Sport.ru 12:14Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к ПлющенкоРИА Новости 09:09Алена Косторная — о переходе к Плющенко: «Не хочу давать комментарии. В принципе»Матч ТВ 10:22рекламаЕщё по темеТрусова объяснила переход из группы Тутберидзе к ПлющенкоГлейхенгауз рассказал, как Косторная уходила из группы ТутберидзеЖилина прыгнула тройной аксель на льду Академии ПлющенкоЖулин заявил, что не понимает решение Косторной уйти от ТутберидзеГончаренко - об уходе Косторной от Тутберидзе: абсолютно неблагодарное поведениеГлавноеГунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»Тутберидзе рассказала, почему Косторная решила сменить тренераКокорин прокомментировал информацию о переходе в «Спартак»Квят стал 15-м во второй практике Гран-при ВеликобританииАгент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКАНовости