Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в список тренеров сборной России. Она призвала дождаться результатов работы молодого тренера.