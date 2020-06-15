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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Pravda.Ru
  • Известия0:46
  • Телеканал 360°0:16
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в список тренеров сборной России. Она призвала дождаться результатов работы молодого тренера.В источнике
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Этери Тутберидзе
российский тренер
Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко.РИА Новости14:47
С чего всё начиналось
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа, опубликованного Министерством спорта.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Подробнее о событии
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Тутберидзе прокомментировала получение Плющенко статуса тренера сборной

Матч ТВ 15:16
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Тутберидзе прокомментировала получение Плющенко статуса тренера сборной

Sportbox.RU 15:16
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Тутберидзе: «Тренеров сборной России штук 50, в том числе Плющенко»

Sport24.ru 13:31 
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