Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в список тренеров сборной России. Она призвала дождаться результатов работы молодого тренера.В источнике Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко.РИА Новости14:47
С чего всё начиналось
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа, опубликованного Министерством спорта.