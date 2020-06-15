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Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
Матч ТВ
  • Матч ТВ
15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.В источнике
Подробнее о событии
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ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образе звёзд 70-х. Фото

Чемпионат вчера в 23:19
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ФИФА показала, как бы выглядели современные звёзды на ЧМ-1970

Soccer.ru вчера в 23:12 
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«Как бы выглядели сегодняшние мировые звезды 50 лет назад?». Месси приделали усы, а Мбаппе обзавелся бакенбардами

Матч ТВ вчера в 21:27
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