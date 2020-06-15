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Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
Матч ТВ
  • Матч ТВ
15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.В источнике
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«Как бы выглядели сегодняшние мировые звезды 50 лет назад?». Месси приделали усы, а Мбаппе обзавелся бакенбардами

Матч ТВ 21:27
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«Как бы выглядели сегодняшние мировые звезды 50 лет назад?». Месси приделали усы, а Мбаппе обзавелся бакенбардами

Sportbox.RU 21:27
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Как бы выглядели Месси, Мбаппе и Неймар в 70-х – ФИФА опубликовала «ретро-фото»

Евро-футбол.ру 11:12
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