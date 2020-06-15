Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х

15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.