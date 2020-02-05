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Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем
InStyle Russia
  • InStyle Russia
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Экс-рулевой "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поздравил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду с юбилеем.В источнике
Подробнее о событии
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Фергюсон — Роналду: «Ты великий футболист и великий человек»

Sport24.ru вчера в 15:05 
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Фергюсон — про Роналду: «Ты великий футболист и человек»

Sport.ru вчера в 14:29
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Алекс Фергюсон — Роналду: «Ты великий игрок и человек»

Спорт-Экспресс вчера в 14:24
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