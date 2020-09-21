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Тьяго Алькантара расплакался при прощании с Румменигге
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переходе Тьяго Алькантары в «Ливерпуль».В источнике
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Румменигге: «Перед уходом Алькантара обнял меня и плакал пять минут»

Евро-футбол.ру 01:11
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В «Баварии» рассказали об эмоциональном прощании с Тьяго

Газета.Ru вчера в 22:35
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Румменигге: «Тьяго обнял меня и плакал минут 5»

Sport24.ru вчера в 21:24 
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