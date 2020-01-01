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Тьяго Алькантара расплакался при прощании с Румменигге
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переходе Тьяго Алькантары в «Ливерпуль».В источнике
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Румменигге: перед уходом из «Баварии» Тьяго обнял меня и плакал пять минут

Чемпионат 19:47
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Карл-Хайнц Румменигге: «После окончательного трансфера в „Ливерпуль“ Тьяго обнял меня и заплакал. Для „Баварии“ это большая потеря»

Матч ТВ 19:38
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Карл-Хайнц Румменигге: «После окончательного трансфера в „Ливерпуль“ Тьяго обнял меня и заплакал. Для „Баварии“ это большая потеря»

Sportbox.RU 19:38
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