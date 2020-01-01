Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара хочет перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара хочет перейти в "Ливерпуль". Как информирует Bild, испанец хочет покинуть "Баварию" и перейти в мерсисайдский клуб.