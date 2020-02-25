Тьяго Силва пропустит несколько недель

Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва из-за травмы бедра пропустит около трёх недель. Повреждение 35-летний бразилец получил в матче 26-го тура Лиги 1 против «Бордо» в середине первого тайма.