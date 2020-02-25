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Тьяго Силва пропустит несколько недель
Bookmaker-ratings.ru
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  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва из-за травмы бедра пропустит около трёх недель. Повреждение 35-летний бразилец получил в матче 26-го тура Лиги 1 против «Бордо» в середине первого тайма.В источнике
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Тьяго Силва и Андер Эррера из-за травм пропустят ответный матч «ПСЖ» с «Боруссией» в ЛЧ

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Силва выбыл на три недели, Эррера может пропустить два месяца

Soccer.ru 16:24 
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Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра

РИА Новости 16:08
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