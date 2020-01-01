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«Боруссия» обыграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов
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Футболисты немецкой команды «Боруссия» победили французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая на стадионе в Дортмунде игра завершилась со счетом 2:1.В источнике
Подробнее о событии
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport.ru 17:15
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«Боруссия» благодаря дублю Холанда обыграла «ПСЖ»

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