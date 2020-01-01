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Тьяго Силва стал игроком «Челси»
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Лондон, 28 августа 2020, 13:58 — REGNUM Бывший капитан и защитник французского ПСЖ Тьяго Силва стал игроком «Челси». Об этом 28 августа сообщается на сайте лондонского клуба.В источнике
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Тиаго Силва официально стал футболистом «Челси»

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