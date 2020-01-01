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Бывший клуб Акселя Витселя и Алешандре Пато снялся с чемпионата Китая
Bookmaker-ratings.ru
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  • Нева Спорт
«Тяньцзинь Тяньхай» не примет участие в следующем сезоне чемпионата Китая из-за финансовых проблем. Как сообщает AFP, в ближайшее время клуб объявит о банкротстве.В источнике
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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» снялся с китайского чемпионата

Soccer.ru 03:20 
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Бывший клуб Витселя, Каннаваро и Пато обанкротился и снялся с чемпионата Китая

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Китайский клуб, за который играл Витсель, объявил о банкротстве

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