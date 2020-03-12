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УЕФА 17 марта решит судьбу Евро-2020 и еврокубков
Телеканал Санкт-Петербург
  • Телеканал Санкт-Петербург0:50
Ранее стало известно, что тест на наличие COVID-19 у форварда "Сампдории" Маноло Габбьядини оказался положительным.В источнике
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УЕФА 17 марта проведёт совещание по вопросу Евро-2020

Sport.ru 12:30
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УЕФА решит судьбу национальных турниров, еврокубков и Евро-2020 17 марта

Футбол России 10:11
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17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020

Газета.Ru 10:06
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