Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году в связи с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Ру13:16
Администрация города Санкт-Петербурга 12:49
Телеканал Санкт-Петербург 13:08