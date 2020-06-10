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УЕФА еще не принял окончательного решения о формате ЛЧ
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В пресс-службе УЕФА сообщили, что организация не приняла окончательного решения по поводу формата завершения сезона-2019 / 20 в Лиге чемпионов.В источнике
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УЕФА опроверг информацию о готовом решении по формату завершения ЛЧ

Матч ТВ 10:00
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УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов

Футбол России 06:47
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Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов могут пройти в начале августа

Спорт-Экспресс 06:32
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