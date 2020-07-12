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Газета.RuГазета.Ru
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
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Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".В источнике
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Алексей Андронов
российский журналист
Всё больше ходит слухов, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России.Нева Спорт05:49
С чего всё начиналось
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РФС проведет проверку по делу Лапочкина

Как стало известно Metaratings.ru от источника в РФС, Союз проведет проверку в отношении возможной причастности арбитра Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе. Российские футбольные власти в курсе ситуации и ждут официальной позиции коллег из международных федераций.
Metaratings 04:25
Подробнее о событии
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Судья Лапочкин может быть причастен к делу об игре на спортивном тотализаторе (Metaratings.ru)

Sports.ru 05:07
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Ведущему футбольному судье России грозит пожизненная дисквалификация? Его «сообщник» все отрицает

Советский спорт 05:41
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СМИ: УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по поводу ситуации с арбитром, якобы игравшем на тотализаторе

RT на русском 06:38
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