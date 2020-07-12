Алексей Андронов российский журналист

Всё больше ходит слухов, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России.

Нева Спорт

05:49