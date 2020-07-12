УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра

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Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com". В источнике