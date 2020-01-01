НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Футбольному клубу «Зенит» исполнилось 95 лет
Футбол России
  • МИР 242:57
Петербургский "Зенит" 25 мая празднует свой день рождения, клубу исполнилось 95 лет. Команда была основана в 1925 году.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Александр Валуев: "С днем рождения, Чемпион!"

Bobsoccer 06:08
alt

Сегодня «Зениту» исполнилось 95 лет

Football-fun.ru 04:22
alt

Футбольному клубу «Зенит» исполнилось 95 лет

Футбол России 02:15
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости