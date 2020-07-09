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УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
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УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.В источнике
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Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и 6 игр ЛЕ пройдут на стадионах команд-хозяек. Зрителей не будет

Sports.ru 13:33
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Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях принимающих команд

Чемпионат 14:31
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Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

Sport24.ru 13:37 
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