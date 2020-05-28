УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула. Самый крупный город Турции должен был принять решающий матч турнира в 2020 году, но из-за тяжелой эпидемиологической ситуации факт проведения финала оказался под вопросом.В источнике
С чего всё начиналось
Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа, четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, сообщает Sky Sport Italia.