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УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы
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УЕФА рассматривает вариант с приостановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы со стадии четвертьфинала. Об этом в Twitter сообщил известный журналист Танкреди Палмери.В источнике
Подробнее о событии
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Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут приостановить

Советский спорт 10:22 
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УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Чемпионат 09:45
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УЕФА готов приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Metaratings 08:40
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