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УЕФА может завершить еврокубки за три недели в августе
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Как сообщает Mirror, один из вариантов УЕФА заключается в том, чтобы завершить еврокубки за три недели в августе. Ожидается, что к тому моменту национальные чемпионаты будут доиграны.В источнике
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Подробнее о событии
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Еврокубки за три недели августа — это лучше, чем ничего и никогда

News.ru 10:38
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В УЕФА хотят доиграть сезон еврокубков в августе

Sport.ru вчера в 03:45
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Источник: УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы за три недели

Матч ТВ вчера в 02:44
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